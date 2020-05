Desmatamento da Amazônia em abril foi o maior dos últimos 10 anos

247 - Os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), divulgados nesta segunda-feira (18), mostram que o desmatamento da Amazônia em abril foi o maior dos últimos dez anos, com 529 km² da floresta derrubada

Segundo o Imazon, que não é ligado ao governo, a região teve, no mês passado, um aumento de 171% em relação a abril de 2019. Quase um terço (32%) de toda a área desmatada está dentro do Pará, estado que liderou o ranking dos que mais perderam área de floresta neste mês.

