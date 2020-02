'Desnecessário e infantil', diz deputada do PSL sobre postagem de Eduardo Bolsonaro nas redes

"Totalmente desnecessário e infantil. Somos de direita e defendemos as mesmas pautas do Presidente", rebateu a deputada estadual Leticia Aguiar, do PSL de São Paulo, criticando a postura de Eduardo Bolsonaro, que se irritou após sair derrotado da eleição do líder da legenda na Assembleia edit

247 - A escolha do novo líder do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo rendeu bate-boca entre lideranças do partido depois que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) divulgou em sua página nas redes sociais os votos e rostos dos 15 deputados estaduais paulistas.

"Deputado deve satisfação aos seus eleitores, que merecem transparência para poderem formar sua convicção. Apenas divulgo aqui a votação para líder do PSL na Alesp, ressaltando que Gambale faz parte do grupo opositor a Jair Bolsonaro, liderado pelo deputado federal Jr. Bozela", escreveu Eduardo.

Correligionários entenderam que a atitude do filho de Jair Bolsonaro foi uma fritura pública daqueles que contrariaram os interesses do clã e ajudaram a eleger Rodrigo Gambale, a quem Eduardo definiu como "opositor a Jair Bolsonaro". O seu candidato, Castelo Branco, saiu derrotado.

A deputada Leticia Aguiar, que votou em Gambale, rebateu a publicação de Eduardo, afirmando que "nenhum dos 15 deputados do PSL é opositor a Jair Bolsonaro".

"Lamento a forma que o post foi produzido pelo filho do Presidente. Totalmente desnecessário e infantil. Somos de direita e defendemos as mesmas pautas do Presidente, independentemente ainda de sigla partidária. Valores e princípios estão acima de tudo", disse a deputado, que admitiu que a direita está "querendo criar factoides onde não tem".

