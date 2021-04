Desrespeito da população às normas sanitárias agravou pandemia, afirma Queiroga

O ministro, no entanto, não citou Jair Bolsonaro como responsável pelo discurso negacionista que incentiva o desrespeito às normas sanitárias edit

247 - Em reunião com integrantes da Confederação Nacional de Municípios nesta terça-feira (20), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, culpou a população pelo aumento nos casos da Covid-19. Ele também criticou a falta de planejamento para conter o contágio.

“Se a população estivesse usando máscaras, mantendo o distanciamento, evitando aglomerações, se tivesse um programa de testagem mais adequado, isolamento dos casos positivos e dos seus contactantes, se fizéssemos a disciplina dos transportes urbanos, e para o funcionamento dos setores estratégicos, os senhores podem ter certeza que não estaríamos vivendo o momento que estamos vivendo hoje”, disse Queiroga a prefeitos.

O ministro, no entanto, não citou Jair Bolsonaro como responsável pelo discurso negacionista que incentiva o desrespeito às normas sanitárias.

Queiroga ainda buscou amenizar a responsabilidade do governo federal pelo atraso na vacinação: “Já era para ter chegado mais de dez milhões de doses via consórcio Covax Facility. Isso não aconteceu, mostrando que a dificuldade não é só brasileira, mas sim mundial. Porque, se a própria OMS [Organização Mundial da Saúde] não cumpre com aquilo que ela se comprometeu, isso mostra que o problema é maior”.

