“Destino de Bolsonaro é controlado por Arthur Lira”, escreve Vera Magalhães

247 - "Seria Arthur Lira o homem mais poderoso da República hoje? Dada a forma como operou para garantir, além da presidência da Câmara, o controle direto de R$ 11 bilhões em recursos do Orçamento da União e o destino de Jair Bolsonaro, sim", escreve no Globo a jornalista Vera Magalhães.

A colunista opina que "ainda há muita lenha a queimar antes de ele pensar em jogar Bolsonaro ao mar". Mas, "a pressão das ruas no recesso e a volta da Câmara mais nervosa em agosto podem começar a operar mudanças no 'fechamento' do presidente da Câmara com o presidente".

"Lira concentra poderes não só de ministro encarregado do Orçamento como de líder do governo, definindo a pauta e cabalando ele próprio os votos".

"Outro dado da equação não linear da política neste momento: Lira não vai mover uma palha para salvar a pele do correligionário Ricardo Barros, apostam os observadores mais bem posicionados da Câmara. Eles têm uma rixa histórica, que seria a razão pela qual, consultado pelo deputado Luis Miranda, Lira não o desencorajou a 'explodir' o deputado paranaense".

