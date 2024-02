Detentos de Mossoró invadiram casa, fizeram família refém, pediram para acessar redes e roubaram celulares

Apoie o 247

247 - Os fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró invadiram uma casa na zona rural na noite desta sexta (16), fizeram uma família refém e roubaram dois celulares. De acordo com apuração do G1, o morador relata que eles chegaram na casa por volta das 20h, simulando estarem armados. Os dois pediram para acessar as redes sociais, comida e ficaram no local até meia-noite. Na casa estavam o proprietário e a esposa dele. O morador contou que eles se identificaram dizendo que eram os fugitivos da penitenciária e usavam calças de uniforme de detento. Eles foram embora levando dois celulares e comida. “Estavam fedendo muito e com aparência suja”, contou a vítima.

Nesta sexta-feira (16) os nomes e fotos de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento - fugitivos do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN) - passaram a constar na lista vermelha da Interpol. Logo após a fuga, o Brasil pediu a inclusão na lista da Interpol - normalmente utilizado para cooperação entre as polícias de diferentes países quando criminosos perigosos conseguem fugir das nações onde são procurados.

Os investigadores acreditam que a recaptura de Rogério Mendonça e Deibson Nascimento está próxima.

