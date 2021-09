Deyvid Bacelar: agro financia o golpismo de Bolsonaro (vídeo)

Coordenador da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras explica o que está por trás do caos promovido pelo bolsonarismo edit

247 - Os bloqueios de rodovias por caminhoneiros, iniciados nesta quarta-feira (8) em 15 estados, não têm o apoio da categoria dos transportadores. Segundo informações do coordenador da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras (FUP) Deyvid Bacelar, o caminhoneiro autônomo não está participando dos atos golpistas pós 7 de setembro.

Bacelar denuncia que o agronegócio está financiando o caos que já está deixando cidades desabastecidas.

“Precisamos destacar que o joio é diferente do trigo. Nós sempre apoiamos a luta dos trabalhadores sejam eles celetistas, que vendem a sua força de trabalho aos donos do capital ou autônomos, que juntam recursos e compram um caminhão para, justamente, prestarem serviços para e estas grandes transportadoras. [...] apoiar a luta desses trabalhadores por um frete mínimo é justo e nós sempre fizemos isso, mas é importante separar esse grupo de trabalhadores dos golpistas”, disse Bacelar

Segundo o dirigente sindical, é o agronegócio que quer destituir o STF e que está fazendo uma manifestação pró-governo usando a categoria.

Pedido de recuo

Jair Bolsonaro pediu a aliados nesta quarta-feira (8) que façam contato com caminhoneiros alinhados ao governo para liberar as rodovias bloqueadas depois das manifestações golpistas do dia 7 de setembro.

Em uma mensagem de áudio gravada, Bolsonaro diz que a interrupção do trânsito prejudica a economia.

"Fala para os caminhoneiros aí que [eles] são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo", disse Bolsonaro, deixando claro que está fazendo um pedido a amigos: "Então, dá um toque nos caras aí, se for possível, para liberar, tá ok?"

Assista ao vídeo de Deyvid Bacelar:

