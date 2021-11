Dez governadores vão à COP26, em que Bolsonaro estará ausente

Governadores irão à cúpula do clima apresentar "pauta verde", diferente da postura negacionista de Bolsonaro edit

247 - Já que Jair Bolsonaro não irá à COP26, que começou neste domingo em Glasgow, e com a imagem do Brasil cada vez mais danificada internacionalmente, dez governadores vão à cúpula apresentar sua própria pauta verde. Um consórcio formado por governadores pretende fazer o contraponto à imagem de negacionista ambiental do governo federal, informa o UOL.

Os governadores estão afastados do governo Bolsonaro no tema ambiental, acusado de postura negacionista.

São 10 os governadores que participarão da conferência em Glasgow: Camilo Santana (CE), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Hélder Barbalho (PA), João Doria (SP), Mauro Mendes (MT), Paulo Câmara (PE), Renato Casagrande (ES), Romeu Zema (MG) e Wellington Dias (PI).

