“Dia D" contra Covid-19 terá ampla distribuição de cloroquina no país e discurso de Bolsonaro

Segundo informações do jornal Estado de S.Paulo, a pasta vai realizar um "Dia D" de enfrentamento à covid-19 em 3 de outubro, abrindo Unidades Básicas de Saúde (UBS) para passar orientações sobre o "tratamento precoce" e medicar pacientes. Até esta data, o governo planeja uma série de ações, entre elas levantar estoques e investir na distribuição de medicamentos do chamado kit covid-19 no País, que reúne cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Não há eficácia científica comprovada sobre o uso dessas drogas contra a doença.