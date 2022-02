“Diálogo está interrompido”, diz Isa Penna sobre relação com o MBL, após defesa de Kataguiri de legalização de partido nazista

Apoie o 247

247 - A deputada estadual Isa Penna, do PSol de São Paulo, afirmou nesta terça-feira (15) que interrompeu qualquer diálogo com o MBL após o deputado Kim Kataguiri ter dito na semana passada que era contrário à criminalização do nazismo na Alemanha. A informação é do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

“Tomei conhecimento da declaração em favor do nazismo do Kim esses dias. Espero que ele responda judicialmente, assim como o Monark, o integrante do podcast Flow. A punição não pode ser branda para quem proclama o nazismo. Esse tipo de declaração interrompe diálogos, até porque se a Justiça funciona, pessoas assim não são eleitas”, disse a deputada.

A parlamentar foi uma das lideranças de esquerda que participaram dos protestos convocados pelo MBL pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro, em setembro do ano passado.

Durante debate com a participação de Tabata Amaral, Monark e Kataguiri defenderam que "nazista tinha que ter um partido nazista reconhecido pela lei".

