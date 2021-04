Diante da catástrofe, 108 já proibiram a entrada de brasileiros

247 - Diante da catástrofe da pandemia de Covid-19 no Brasil, 108 países proibiram a entrada de brasileiros em seu território. O país tem batido recordes mundiais de mortes e infecções pelo novo coronavírus.

A maioria dos países que ainda permitem a entrada do Brasil está concentrada no Caribe, na África Subsaariana e no leste europeu.

Apenas México e Paraguai entre os dez países que mais receberam brasileiros em 2019 ainda permitem a entrada de brasileiros.

