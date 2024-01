Dias Toffoli recebe alta após cirurgia para corrigir hérnia, em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli recebeu alta, na manhã deste domingo (21), do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

O magistrado passou no sábado (20) por uma cirurgia robótica para correção de uma hérnia inguinal direta, além de hérnia umbilical. Agora seguirá com os cuidados em casa, informou a equipe médica em nota.

A cirurgia, realizada com recursos robóticos, foi um sucesso, segundo boletim médico divulgado pelo hospital no sábado. O responsável pela operação foi o médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo. Toffoli foi então internado para observação pós-cirúrgica.

No momento, o Supremo Tribunal Federal (STF) está em meio ao recesso do Judiciário. A retomada dos trabalhos está marcada para 1º de fevereiro. Até lá, o presidente da Corte, ministro Luis Roberto Barroso, está à frente dos casos considerados urgentes.

O ministro Dias Toffoli tem 56 anos de idade e ingressou no Supremo em 2002, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele presidiu a Corte entre 2018 e 2020, tendo sido o mais jovem ministro a já ter ocupado o posto.

