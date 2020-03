Dilma: Bolsonaro é um psicopata e instituições estão apáticas

A ex-presidente Dilma Rousseff, em entrevista à TV 247, faz uma dura crítica à postura inconsequente de Jair Bolsonaro perante o enfrentamento ao coronavírus. Contra a crise, Dilma defende aumento do Bolsa Família, liberação do seguro desemprego e aumento do teto de gastos como ações fundamentais edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira, 18, em entrevista à TV 247, que a epidemia de coronavírus é “o momento mais grave que o Brasil vive nos últimos anos”.

Ela afirmou que o ministro da Saúde está tomando medidas, embora tardias”, mas que o ministro da Economia, Paulo Guedes, “não enxerga o coronavírus, só as reformas, e não vê o povo brasileiro”. Dilma apontou a existência de um conflito entre o presidente Bolsonaro e o ministro Mandetta.

Ao avaliar a ação do governo para enfrentar a pandemia de coronavírus, Dilma disse que foi um erro grave cometido pelo governo não ter importado grande quantidade de testes para aplicar à população. "Foi um erro gravíssimo. O teste é fundamental porque atende também àqueles que, suspeitos de terem o vírus, podem ainda não ter sintomas e, por causa disso, se tornam propagadores involuntários", afirma a líder petista.

A ex-presidente Dilma aponta que o aumento do Bolsa Família, liberação do seguro desemprego e aumento do teto de gastos são ações fundamentais para proteger 40% da parcela da população economicamente ativa, mas que encontra-se na informalidade e destaca também a importância da saúde gratuita. “As políticas públicas são cruciais. O SUS hoje é algo fundamental ao país e tem que ser universalizada”, acrescenta.

Quarentena

Dilma conta também que chegou de Paris no dia 6 de março e, mesmo sem apresentar sintoma algum, optou pela reclusão e salienta que a suspensão de atividades envolvendo pessoas é algo fundamental. “Não há como conter o vírus se não houver uma seriedade muito grande no bloqueio do contato interpessoal”, destaca Dilma Rousseff.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra: