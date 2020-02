Dilma à TV 247: Petra mostrou ao mundo um Brasil que se respeita

A ex-presidente Dilma Rousseff analisa o documentário de Petra Costa “Democracia e Vertigem”, indicado ao Oscar, e considera que a cineasta expõe “o massacre de democracia brasileira” . Em sua visão, ao contrário do que prega a extrema direita, “Petra não é contra o Brasil”, mas sim “mostrou ao mundo um Brasil que se respeita” edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff concedeu entrevista à TV 247 nesta segunda-feira (10) e considera que o documentário "Democracia e Vertigem", da cineasta Petra Costa, denuncia que a pauta da Cultura no Brasil virou “uma questão de polícia”, com o tratamento do governo Bolsonaro dado à pasta. A ex-presidente também destaca que Petra “mostrou ao mundo um Brasil que se respeita”

Dilma também critica a postura da secretária de Cultura de Bolsonaro, Regina Duarte, que em postagem neste domingo (9) tentou diminuir o papel da obra. “Ela não tem competência para tratar disso”, aponta.

Segundo a ex-presidente, o filme de Petra incomoda o atual governo, “pois denuncia o golpe de 2016, a prisão de Lula, e a chegada de Bolsonaro”. “Eles precisam negar que o filme da Petra se relaciona com a realidade recente do País”, acrescenta ela.

“Quem protesta contra Petra? o PSDB, o MDB e também oficialmente o governo Bolsonaro, o que é um escândalo”, observa a ex-presidente.

Cinéfila, Dilma diz que torceu para o longa “O Coringa” ganhar o Oscar de melhor filme, mas elogia o fato de “O Parasita” ter levado a estatueta. Em sua visão, a obra faz duras críticas ao capitalismo e ao modelo neoliberal chileno defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.