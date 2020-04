Dilma apoia troca de mensagens entre Lula e Doria porque todos estão no mesmo barco contra a pandemia

Em entrevista ao UOL, a ex-presidente Dilma Rousseff, elogiou a troca de mensagens entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador de São Paulo, João Doria. Ela considera correta a união porque estão todos no mesmo barco da luta contra a pandemia edit

247 - Na semana que passou, tanto o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), quanto o ex-presidente Lula (PT), fizeram postagens no Twitter.

Dilma considera esse movimento como "absolutamente correto". A ex-presidente argumenta que "todos estamos no mesmo barco". Ela diz que "tanto o governador Doria e vários outros têm tido uma ação de preservação da vida, da saúde" e vê os governadores "inteiramente preocupados com a vida e a sobrevivência do povo brasileiro".

Informações da Folha de S.Paulo

