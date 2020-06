Dilma: ataques ao STF e ao Congresso precisam ser respondidos nos termos da lei

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff comentou em suas redes sociais nesta segunda-feira (14) a respeito dos ataques de grupos bolsonaristas ao STF e defendeu que “todos devem obediência à Carta Magna. Ninguém está acima dela. Ataques ao STF e ao Congresso precisam ser respondidos nos termos da lei”.

Ela também disse que “o Brasil vive um Estado de Exceção”. “Os ataques às instituições têm se tornado recorrentes. São intoleráveis e inadmissíveis. Ainda mais daqueles que pregam o retorno à barbárie e aos tempos de arbítrio que esperávamos ver soterrados com a Constituição de 1988”, acrescentou.

Dilma refere-se aos constantes ataques que grupos bolsonaristas promovem contra o STF. A ativista bolsonarista Sara Winter foi presa na manhã desta segunda-feira (15), pela Polícia Federal, após autorização do Supremo Tribunal Federal. A prisão foi decorrente do inquérito que apura atos antidemocráticos.

Sara foi a primeira liderança do bolsonarismo a ser presa. Ela está entre os líderes do chamado movimento "Os 300 do Brasil", grupo armado de extrema direita formado por apoiadores de Jair Bolsonaro, que acampavam na capital federal e promovem ataques contra as instituições democráticas, com ênfase no STF.

