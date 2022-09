Dilma: ‘Bolsonaro não tem a menor moral para falar de corrupção contra ninguém’

No RS, a ex-presidenta mencionou orçamento secreto, suspeitas sobre compra de vacinas e escândalo no MEC edit

Carta Capital - A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) confrontou nesta sexta-feira 16 o governo de Jair Bolsonaro (PL) sobre a prática de corrupção. Nos últimos dias, a campanha do presidente tem reforçado as tentativas de ampliar a rejeição de Lula (PT) com base em ataques.

Durante ato em Porto Alegre (RS) ao lado de Lula, Dilma afirmou que Bolsonaro “vê que está perdendo a eleição e começa a distribuir acusações”.

“Ele é uma pessoa que não tem a menor moral para falar de corrupção contra ninguém, porque o governo dele é um dos mais corruptos. Faz uma coisa chamada orçamento secreto, um orçamento que está na mão de alguns poucos parlamentares que distribuem o dinheiro do jeito que querem”, afirmou a petista. “Não é um governo que pode falar em transparência, não pode falar em exercício efetivo das necessidades do povo brasileiro. Até porque condenou 33 milhões de pessoas à fome.”

