Dilma celebra atos contra Bolsonaro: “As ruas estão falando e já mostram o caminho da esperança”

Ex-presidenta também culpou Bolsonaro pelo fato do Brasil ter atingido a triste marca de 500 mil mortes em decorrência da Covid-19 edit

Revista Fórum - No início da noite deste sábado (19), a ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) foi às redes sociais para celebrar a realização dos atos contra Jair Bolsonaro que ocorreram em mais de 400 cidades do Brasil e do mundo. Os organizadores estimam que, ao todo, mais de 750 mil pessoas tenham participado da mobilização.

“O Brasil está respondendo ao desatino genocida do Governo. As ruas estão falando e já mostram o caminho da esperança. As manifestações dizem #ForaBolsonaro“, escreveu Dilma.

Pouco antes, a petista lamentou a triste marca de 500 mil mortos em decorrência da Covid-19, alcançada pelo país mais cedo, e culpou o presidente Jair Bolsonaro pelo número elevado de óbitos.

“A omissão criminosa adquirindo vacinas e o negacionismo diante da ciência e da vida fazem de Bolsonaro e do seu governo os responsáveis pela tragédia de 500 mil mortes. Expresso indignação e repúdio a essa política genocida. Minha solidariedade aos q perderam entes queridos”, postou a ex-presidenta.

Confira a reeportagem completa na Revista Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.