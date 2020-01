Dilma celebra indicação ao Oscar de 'Democracia em Vertigem': 'mostra o jogo sujo (...) e a mídia venal'

A ex-presidenta Dilma Rousseff celebrou a indicação do filme Democracia em Vertigem ao Oscar. Ela disse: "o filme é corajoso, por mostrar o jogo sujo que resultou no meu afastamento do poder e como a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018." edit

Leia a íntegra da nota emitida pela ex-presidenta, em seu site:

"A história do Golpe de 2016, que me tirou da Presidência da República por meio de um impeachment fraudulento, ganha o mundo pelas lentes de Petra Costa no documentário “Democracia em Vertigem”. E, para surpresa de alguns, ganhou hoje indicação ao Oscar.

O filme é corajoso, por mostrar o jogo sujo que resultou no meu afastamento do poder e como a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018.

Parabéns a Petra e à equipe do filme pela indicação ao Oscar. A verdade não está enterrada. A história segue implacável contra os golpistas."

Dilma Rousseff