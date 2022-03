Dilma contribui para campanha de Lula nas áreas de energia, petróleo e desenvolvimento social

A ex-presidenta tem trocado informações com Lula e seu entorno edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - A ex-presidenta Dilma Rousseff tem feito contribuições à pré-campanha de Lula nas áreas de energia e petróleo. A petista foi a primeira ministra de Minas e Energia no governo Lula, em 2002. O tema voltou a ganhar tração neste mês, quando a Petrobras impôs um mega-aumento nos combustíveis, para a irritação de Jair Bolsonaro.

Recentemente, Dilma pediu a um auxiliar uma série de dados sobre a estatal em seu governo. Munida de discursos, estatísticas e um mapa de ativos que a empresa privatizou desde a saída do PT do Planalto, Dilma tem trocado informações com Lula e seu entorno.

Em outra frente, Dilma Rousseff tem contribuído para a Fundação Perseu Abramo, braço programático do partido, onde é presidente de honra. Além do colegiado que elabora propostas de energia para o plano de governo, a ex-presidente colabora para o grupo de desenvolvimento social, coordenado por Tereza Campello, que foi ministra da área em sua gestão.

Leia a íntegra no Metrópoles.

