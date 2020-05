Dilma: decisão de Trump de sair da OMS é descalabro absoluto

Durante debate na TV 247, a ex-presidente Dilma Rousseff condenou a decisão do presidente dos EUA de romper relações com a Organização Mundial de Saúde em plena pandemia. "Atinge profundamente não só o soft power, mas todas as politicas de saúde possíveis de serem geradas no multilateralismo e na cooperação", disse Dilma. Assista edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff criticou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de romper relações com a Organização Mundial da Saúde (OMS), anunciada nesta sexta-feira, 29.

"A saída do Trump da Organização Mundial de Saúde é um descalabro absoluto, atinge profundamente não só o soft power, mas todas as politicas de saúde possíveis de serem geradas no multilateralismo e na cooperação, que é algo de grande interesse para países europeus", disse Dilma na parte final de debate com os jornalistas Pepe Escobar e Leonardo Attuch, transmitido pela TV 247.

Depois de meses acusando a OMS de favorecer a China, Donald Trump anunciou nesta sexta-feira que as contribuições do seu país para a entidade serão redirecionadas à outras organizações.

"Como eles falharam em realizar as reformas solicitadas e muito necessárias, encerraremos hoje o nosso relacionamento com a Organização Mundial da Saúde e redirecionaremos esses fundos para outras necessidades mundiais e merecedoras de saúde pública global", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Os EUA são o maior contribuidor financeiro da OMS, fornecendo à agência da ONU entre US$ 212 milhões e US$ 513 milhões por ano (entre R$ 1,1 e R$ 2,7 bilhões). No ano passado, a contribuição norte-americana à entidade foi de US$ 453 milhões (R$ 2,4 bilhões), segundo dados do governo dos Estados Unidos.

Inscreva-se na TV 247 e assista ao debate:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.