Dilma desmente Bolsonaro: alta dos combustíveis não é culpa dos governadores

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff concedeu entrevista à TV 247 e desmentiu mais uma fake news de Jair Bolsonaro, que desta vez culpou os governadores pela alta dos combustíveis - provocada, na verdade, pela vinculação do preço do petróleo com o dólar, política estabelecida desde o governo Michel Temer e seu presidente da Petrobras, Pedro Parente.

“O que eles [governadores] fazem é cobrar um imposto, eles não responsáveis pelo preço do petróleo, eles não têm nada com isso”, explica Dilma. Ela denuncia que a política de preços dos combustíveis estabelecidos pela diretoria da Petrobras beneficia apenas os investidores internacionais. “Quanto mais eles elevam o preço dos combustíveis, mais importam combustíveis, mais dependentes ficam e não atingem a autossuficiência”, acrescenta.

Dilma afirma ainda que tal política de preços é “uma subserviência absurda ao mercado internacional”. “O primeiro a sentir o impacto do preço dos combustíveis são os caminhoneiros, mas toda a população é afetada de alguma forma com o impacto da política de preços da Petrobras”, observa.A ex-presidente também alerta que um Projeto de Lei do senador José Serra (PSDB-SP) tem como objetivo acabar com o modelo de partilha do pré-sal, estabelecido durante o governo Lula e que garante a soberania brasileira na exploração do óleo.

“Submeter a Petrobras à política aplicada por Pedro Parente é um absurdo com o povo brasileiro”, diz ela.

Inscreva-se na TV 247 e assista à íntegra da entrevista com Dilma: