Dilma diz a Lula que defenderá seu governo durante a campanha

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) - que tem concedido uma série de entrevistas à TV 247 - disse ao ex-presidente Lula (PT) que não irá se omitir durante a campanha presidencial deste ano e que defenderá seu governo quando for preciso, relata Malu Gaspar, do jornal O Globo.

O nome de Dilma tem voltado a circular com a grande imprensa alegando que Lula quer escondê-la da campanha em razão do suposto fracasso de seu governo. Em entrevista, Lula tem sinalizado que tem "profundo respeito e admiração" por Dilma e que quer tê-la, sim, em sua campanha. "A Dilma faz parte da história, continua minha companheira, continua com todo meu respeito e eu espero que ela esteja viva e forte para participar da campanha e explicar no Brasil inteiro o que foi o governo da Dilma", disse Lula na última sexta-feira (28).

A conversa entre Lula e Dilma ocorreu em 13 de janeiro e foi testemunhada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e pelo ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante.

Nesta semana, Lula e Dilma participam de um evento da fundação Perseu Abramo sobre o legado dos governos do PT.

Alckmin

A ex-presidente, que não gosta da ideia de Lula ter como vice o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido), disse não ver razão para ter pressa em anunciar a chapa. Apesar de não apoiar a aliança, Dilma notou que a união Lula-Alckmin já está praticamente sacramentada.

