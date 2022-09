Dilma lamenta morte de Elizabeth II: 'com ela, Brasil e Reino Unido sempre tiveram boas relações'

Apoie o 247

247 - A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) lamentou a morte da rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira, 8, aos 96 anos. “Meus sentimentos à família real e ao povo britânico pela perda da Rainha Elizabeth II”, escreveu nas redes sociais.

“Com ela como chefe de estado, o Brasil e o Reino Unido sempre tiveram boas relações. Estive com a Rainha quando presidi o Brasil e guardei do nosso encontro ótima impressão”, escreveu Dilma, que se encontrou com a rainha em 2012, quando viajou para participar da cerimônia de abertura das Olimpíadas daquele ano.

“Elizabeth II teve papel relevante na história britânica e do mundo. Ao longo de oito décadas de reinado, presenciou e viveu alguns dos momentos mais importantes da história e deixa na memória de todos um exemplo de correção, sobriedade e dignidade”, concluiu.

— Dilma Rousseff (@dilmabr) September 8, 2022

