Dilma pede Lula no 1º turno: "Brizola jamais iria para Paris"

Lula - O último comício do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais contou com um discurso emocionante de Dilma Rousseff em seu estado natal. Na noite desta sexta-feira (23/09), em Ipatinga, a ex-presidenta destacou a resistência feminina ao bolsonarismo e pediu voto consciente no dia 2 de outubro para que a eleição seja resolvida no primeiro turno.

“Que nós sejamos capazes de resolver essa parada para poder reconstruir o Brasil. O povo tem pressa e tem urgência. Votem de forma consciente, vamos resolver essa parada no primeiro turno. E se vocês conhecerem algum companheiro de fé, trabalhistas do PDT, sempre lembrem eles: Leonel de Moura Brizola jamais iria para Paris. E no dia 2 de outubro, se fosse vivo, estaria votando no presidente Lula 13”, declarou.

Dilma pediu ainda que a população fortalecesse os candidatos e candidatas que apoiam Lula, e deu como exemplo o golpe que sofreu em 2016. “A minha experiência mostrou, nós precisamos de deputados e senadores. Vocês viram o que aconteceu com o impeachment, então vamos votar no time do Lula”, disse.

A ex-presidenta também chamou Jair Bolsonaro de “inominável que envergonha a nação” e citou pesquisas eleitorais que mostram a existência de duas barreiras contra ele. As mulheres, que são 53% do eleitorado, e os pobres.

“Eu tenho certeza que nós, mulheres, que somos mãe da outra parte da população, vamos ser capazes de convencê-los a se constituírem também numa barreira contra Bolsonaro. Minas Gerais é a síntese do Brasil. Quando Minas se movimenta, o Brasil se movimenta. Sempre foi assim ao longo da história. Eu espero que vocês e movimentem para que nós possamos ganhar no primeiro turno”, completou.

