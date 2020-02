Dilma Rousseff será presidente de honra da Fundação Perseu Abramo

A ex-presidente Dilma Rousseff, deposta pelo golpe do impeachment em 2016, será nomeada pelo Partido dos Trabalhadores presidente de honra da Fundação Perseu Abramo, instituição voltada para a formação política e teórica do partido. A fundação é também responsável pela realização de estudos e a difusão da visão do PT sobre os problemas nacionais e mundiais edit