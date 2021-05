Dilma sobre Paulo Gustavo: 'sua estrela agora brilha mais firme no firmamento da dramaturgia nacional'

"Era um artista de alma generosa e genuinamente comprometida com o povo do nosso país", acrescentou Dilma Rousseff ao lamentar a morte do ator Paulo Gustavo, vítima da Covid-19 edit

247 - A presidente deposta pelo golpe de 2016, Dilma Rousseff, emitiu uma nota de pesar pela morte do ator Paulo Gustavo, que faleceu nessa terça-feira (4) por causa da Covid-19. "O Brasil perde um ator extraordinário, um humorista popular que alegrou a todos e encheu o país de risadas e amor. Era um artista de alma generosa e genuinamente comprometida com o povo do nosso país", afirmou Dilma sobre o humorista, que estava hospitalizado desde o dia 13 de março no Rio de Janeiro.

De acordo com o boletim médico, "após a constatação da embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência de fístula brônquio-venosa, o estado de saúde do paciente vem se deteriorando de forma importante".

Leia a íntegra da nota:

É com imenso pesar que recebo agora pela manhã a notícia da morte de Paulo Gustavo.

O Brasil perde um ator extraordinário, um humorista popular que alegrou a todos e encheu o país de risadas e amor. Era um artista de alma generosa e genuinamente comprometida com o povo do nosso país.

Eu lamento imensamente que a Covid-19 tenha levado este talentoso brasileiro, privando-nos de sua presença marcante nas telas de cinema, nos teatros e na televisão.

Meus sentimentos de dor e pesar a toda família de Paulo – ao marido Thales Bretas e seus dois filhos e à dona Déa Lúcia.

A todos nós, seus fãs, deixo meu respeito e a certeza de que sua lembrança permanecerá para sempre na memória afetiva do povo.

Sua estrela agora brilha mais firme no firmamento da dramaturgia nacional.

Viva Paulo Gustavo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.