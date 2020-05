Dilma: "temos um único caminho, que é o Fora Bolsonaro"

Em debate transmitido pela TV 247, a ex-presidente Dilma Rousseff defendeu as medidas de isolamento social e reiterou que o País precisa afastar Bolsonaro da Presidência. “Nós temos um caminho só: o Fora Bolsonaro e a convicção que precisamos resistir”, disse Dilma edit

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff denunciou o governo Jair Bolsonaro em live divulgada pela TV 247. Segundo ela, o isolamento social - criticado por Bolsonaro - ajuda a conter uma “crise prolongada”, que seria ainda pior contra a economia nacional.

Para a ex-presidente Dilma, ocorrem dois genocídios no Brasil. O genocídio das pessoas nas filas da Caixa Econômica Federal para tirar seu dinheiro, “que nunca chega, com esse imenso labirinto burocrático”; e o genocídio do “absurdo como tratam a saúde, sem respiradores, sem equipamentos de proteção e sem testes”.

Desta forma, Dilma afirma que “nós temos um caminho só: o Fora Bolsonaro e a convicção que precisamos resistir”.

