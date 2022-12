Dinheiro retirado de institutos federais aumenta de R$ 122 milhões para R$ 208 milhões

Apoie o 247

247 - Horas após o Ministério da Educação (MEC) desistir de congelar R$ 122 milhões das contas dos institutos federais, reitores perderam mais R$ 208 milhões. A informação foi divulgada nessa quinta-feira (1) pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif).

Segundo o portal G1, a medida afeta pagamentos de bolsas de estudo, salários de funcionários terceirizados, como das equipes de limpeza e segurança, auxílios para alimentação e transporte dos estudantes, e contas de luz e de água.

Os dirigentes souberam da perda do dinheiro por meio de um comunicado no Sistema Integrado de Administração Financeira do governo federal. Um "novo Decreto zerou o limite de pagamentos das despesas discricionárias do MEC previsto para o mês de dezembro".

