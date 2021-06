Diniz Coelho, ajudante de ordens de Bolsonaro, foi quem recebeu denúncia de Luis Miranda sobre corrupção na compra da Covaxin

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) revelou a Igor Gadelha, do Metrópoles, o nome do auxiliar de Jair Bolsonaro que recebeu dele a denúncia sobre o possível esquema de corrupção na compra da Covaxin, vacina indiana contra a Covid-19, pelo Ministério da Saúde: Jonathas Diniz Vieira Coelho.

Diniz Coelho é capitão-de-corveta da Marinha é um dos três ajudantes de ordens de Bolsonaro.

Foi ele quem recebeu de Miranda as mensagens via WhatsApp que diziam: "avise o PR [presidente] que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição das vacinas dentro do Min. da Saúde. Tenho as provas e as testemunhas".

O auxiliar, no entanto, não deu importância ao que disse o parlamentar, de acordo com o que mostram as imagens da troca de mensagens entre ambos.

