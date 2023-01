Dino anuncia que mais terroristas serão presos pelos atentados em Brasília

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio, afirmou que 1.261 autos de prisão e apreensão foram lavrados pela Polícia Federal em decorrência dos atos terroristas promovidos por bolsonaristas e militantes da extrema direita em Brasília, no último domingo (8). Ainda segundo ele, novos mandados de prisão estão sendo cumpridos, o que deverá elevar o número de suspeitos detidos pelas forças de segurança.

“Foram lavrados 1.261 autos de prisão e apreensão pela Polícia Federal, em trabalho ininterrupto nos últimos dias. Agradeço às equipes da Polícia Federal. E também à PMDF, PCDF, Peritos, Policiais Penais, Defensores, Bombeiros e SAMU, que foram muito importantes”, postou Dino no Twitter.

"Tivemos também as prisões em flagrante efetuadas no domingo. E segue a execução dos mandados de prisão temporária e preventiva. Todos os presos são apresentados ao Poder Judiciário, instância competente para decidir o que acontecerá com cada um deles", ressaltou o ministro em outra postagem.

Até a noite da quinta-feira (10), a Polícia Federal disse que cerca de 1,5 mil pessoas haviam sido presas por participação nos atos terroristas. Do total, 727 suspeitos permanecem presos e outros 599 foram liberados após assinarem termos de compromisso e deverão responder aos inquéritos em liberdade.

Foram lavrados 1.261 autos de prisão e apreensão pela Polícia Federal, em trabalho ininterrupto nos últimos dias. Agradeço às equipes da Polícia Federal. E também à PMDF, PCDF, Peritos, Policiais Penais, Defensores, Bombeiros e SAMU, que foram muito importantes. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 11, 2023

Tivemos também as prisões em flagrante efetuadas no domingo. E segue a execução dos mandados de prisão temporária e preventiva. Todos os presos são apresentados ao Poder Judiciário, instância competente para decidir o que acontecerá com cada um deles. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 11, 2023





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.