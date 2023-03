Dino anuncia que PF tratará violência política de gênero como crime federal

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (20) que a Polícia Federal (PF) vai passar a tratar os casos de violência política de gênero como crimes federais, de acordo com o portal UOL.

Dino destacou que, com a mudança, tais crimes deixarão de ser categorizados somente como crimes contra a honra: "nós temos hoje uma definição do ministério da Justiça e Segurança Pública de que a Polícia Federal vai tratar casos de violência política de gênero como crimes federais, portanto, ultrapassando a ideia de crimes contra a honra apenas. Claro que são crimes contra a honra, calúnias, injúrias, difamações, mas vamos tratar como crimes federais".

>>> Dino anuncia R$ 100 milhões para o RN após ataques criminosos

O ministro se reuniu com senadoras e deputadas para tratar do tema e elas lhe apresentaram "uma série de peças e documentos que mostram ameaças graves". Dois crimes foram enviados à PF para investigação, sendo o primeiro referente ao artigo 359-P do Código Penal, sobre crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, e o segundo sobre o artigo 326-B, que aborda crimes eleitorais.

"A violência política de gênero vem crescendo, se avolumando, como uma tentativa de silenciamento da voz feminina na política brasileira. Isso no mês de março [Mês da Mulher] é especialmente simbólico. É claro que eu recolhi todas essas narrativas, algumas são de caráter público e outras ainda não, e estou encaminhando uma determinação de instauração de inquérito policial na Polícia Federal", apontou Dino.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.