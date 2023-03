Dino autoriza atuação de forças de segurança em terras indígenas em Roraima

Além da área Ianomâmi, as forças de segurança também estenderão sua atuação para as terras Piririti, também em Roraima, por um período de até 60 dias edit

247 — Por, no mínimo, 60 dias, a Força Nacional de Segurança permanecerá atuando na área Ianomâmi, em Roraima. A autorização foi concedida nesta quinta-feira (30) pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, informou a Band .

Desde fevereiro, cerca de 100 policiais trabalham em conjunto com agentes do Ibama e da Funai para proteger a terra indígena. As atividades incluem a destruição de equipamentos utilizados por garimpeiros ilegais, além de apoio na segurança dos serviços de saúde. Atualmente, existem 68 unidades médicas na reserva.

As forças de segurança também estenderão sua atuação para as terras Piririti, também em Roraima, por um período de até 60 dias. A área de Piririti localiza-se na região sul do estado, cobre uma área de aproximadamente 40 mil hectares com um perímetro de 192 quilômetros, e abriga comunidades indígenas isoladas.

