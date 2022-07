Dino cobra de Bolsonaro pronunciamento contra a violência política

Segundo Flávio Dino, as instituições precisam “ajudar a garantir que a violência política, espraiada pelo bolsonarismo armamentista, não destrua a democracia brasileira” edit

247 - O ex-governador Flávio Dino (PSB), pré-candidato ao Senado pelo Maranhão, cobrou um pronunciamento de Jair Bolsonaro (PL) sobre o assassinato de um militante petista por um policial bolsonarista em Foz do Iguaçu (PR).

Bolsonaro é o maior estimulador da violência contra opositores políticos no País, e foi eleito com base no discurso de ódio contra o PT e a esquerda, defendendo o extermínio de militantes petistas.

“É dever do presidente da República se dirigir IMEDIATAMENTE aos seus seguidores reprovando o uso de armas e a violência nas eleições. Essa é a fronteira entre o Chefe da Nação e um reles chefe de facção”, afirmou Dino no Twitter.

Dino ainda que “a Justiça Eleitoral, o Ministério Público e as polícias estão diante de um gigantesco desafio: ajudar a garantir que a violência política, espraiada pelo bolsonarismo armamentista, não destrua a democracia brasileira”.

