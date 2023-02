Dino confirma que PF investigará Do Val por alterar versões sobre plano golpista de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, confirmou que a Polícia Federal abrirá um inquérito para apurar o plano golpista revelado pelo senador Marcos Do Val (Podemos-ES), envolvendo o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-SP). A informação é do portal Uol.

A investigação foi determinada na sexta-feira (3) pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), que pretende descobrir se o senador cometeu os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. Moraes justifica a nececssidade do inquérito afirmando que Do Val já apresentou quatro versões dos fatos.

Perguntado sobre a investigação, Dino respondeu que "o inquérito policial, claro, vai ser aberto atendendo a essa determinação [do Moraes]. As investigações sobre esta tentativa golpista estão avançando muito bem".

Para o inquérito, Moraes determinou que a revista Veja e as emissoras CNN e GloboNews enviem ao STF as gravações de todas as entrevistas concedidas pelo senador que já tenham sido publicadas. Além disso, a empresa Meta, dona do Instagram, também foi ordenada a encaminhar a íntegra de uma live feita por Do Val na madrugada de quinta-feira (2).

