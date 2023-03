Dino descarta acionar autoridades dos EUA para ouvir Bolsonaro no escândalo das joias sauditas

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), disse que embora exista a possibilidade legal de solicitar uma cooperação internacional para que Jair Bolsonaro (PL) seja ouvido junto às autoridades dos Estados Unidos acerca do escândalo das joias dadas pela monarquia saudita ao casal Bolsonaro, que integrantes do então governo tentaram introduzir ilegalmente no território brasileiro, esse “não seria o momento”

“É possível legalmente, mas ainda não é o momento”, disse Dino à coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles. Bolsonaro viajou para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro do ano passado, faltando dois dias para o término de seu mandato, e não há uma data prevista para seu retorno ao Brasil.

A entrada irregular de dois conjuntos de joias destinadas a Jair e MIchelle Bolsonaro está sendo investigada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Um dos pacotes, com joias avaliadas em R$ 16, 5 milhões, foi retido pela Receita Federal em 2021, durante uma inspeção nas malas de um ex-assessor do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O segundo conjunto de joias, porém, entrou no país e foi listado oficialmente como parte do “acervo pessoal” de Bolsonaro. O local onde as joias estariam sendo guardadas, porém, é desconhecido pelas autoridades.

