Dino diz esperar que Forças Armadas desmontem acampamentos antidemocráticos nesta semana: "é urgente"

247 - Futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou à GloboNews nesta segunda-feira (26) esperar que ainda nesta semana as Forças Armadas desmobilizem os acampamentos bolsonaristas e antidemocráticos em frente aos quartéis de várias regiões do país: "nós esperamos as providências nesta semana".

"É hora de pôr fim a isto. É urgente que isto ocorra, uma vez que é algo incompatível com a Constituição, e isso se refere a todo o território nacional", completou.

O futuro ministro ainda disse que nesta semana, que antecede a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência da República, trabalhos estão sendo encaminhados para garantir a segurança do presidente diplomado, mas destacou: "não podemos e não vamos substituir as autoridades que estão no poder, uma vez que as atribuições formais estão com elas, e não conosco. Mas nós vamos fortalecer tudo que for possível, exatamente com esse diálogo a partir do ministro José Múcio, para as Forças Armadas, e com o governador Ibaneis [Rocha], no caso do governo do Distrito Federal".

