Dino diz que Bolsonaro se colocou na investigação do 8 de janeiro e compara Moraes a Pelé

Apoie o 247

ICL

247 — O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou ao Uol não haver “determinação política” para investigar Jair Bolsonaro (PL) e destacou que os fatos dos ataques de 8 de janeiro se conectam ao ex-presidente da República e ao seu círculo íntimo.

“Quem o colocou nesta situação foi ele próprio [Bolsonaro] — que publicou um vídeo de apoio ou de incitação a esses atos terroristas golpistas —, e posteriormente aliados seus, deputados, senadores, pessoas credenciadas de seu círculo íntimo, que mostraram que havia um engendramento que passava por reuniões com ele”, afirmou.

Bolsonaro foi incluído no inquérito do STF (Supremo Tribunal Federal) que apura as responsabilizações pela invasão e vandalização das sedes dos Três Poderes. Segundo o ministro da Justiça, é de interesse de Bolsonaro vir a público esclarecer “a participação dele nesse terrível plano golpista que se executou no Brasil entre o dia 30 de outubro e o dia 8 de janeiro”.

O ministro ainda comparou Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), aos jogadores de futebol Neymar, Messi, Maradona, Zico e Pelé. Dino não acredita que Alexandre de Moraes tenha errado em suas decisões no STF, afirmando ainda que o ministro não age sozinho e que tem respaldo dos seus pares no Supremo para as decisões que toma.

“Uma pessoa que fundamenta bem as suas decisões, como o Messi, ou como o Maradona, ou como o Neymar, ou como o Zico, ou como o Pelé. Evidentemente, pode tentar uma jogada e não conseguir que ela funcione de modo perfeito, porque ele é humano, mas essas eventuais imperfeições, que alguns identificam, não invalidam o fato de ser um grande juiz, um dos maiores da história do Supremo Tribunal Federal, pelo papel, pela coragem, pelo desassombro, que custa caro”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.