Dino extingue comandos regionais da PRF

Apoie o 247

ICL

247 - Os Comandos de Operações Especializadas (COEs) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cuja atuação se dava nas cinco regiões do país, foram extintos por decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, informa a coluna Grande Angular, no Metrópoles.

A extinção deve se materializar no dia 24 de janeiro. Até lá, os servidores são redistribuídos para os COEs estaduais.

O motivo da mudança foi a subutilização do efetivo lotado nos comandos quando não havia situações de emergência que demandassem convocação rápida. Dino busca fazer com que a PF fique focada na atividade-fim, que é fiscalizar as rodovias federais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.