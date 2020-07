Dino, Guajajara e Haddad participam de novo mutirão Lula Livre

Revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), a líder indígena Sônia Guajajara e o ex-ministro Fernando Haddad estão entre os participantes da nova etapa da campanha Lula Livre que será lançada no sábado (31).

Segundo o Comitê Lula Livre, a atividade, que vai das 15h às 17h vai tratar sobre saúde, educação, meio-ambiente, além da operação Lava-Jato. Serão quatro blocos de debate que vão reunir lideranças e ativistas.

A atividade começa com Haddad. O candidato do PT às eleições de 2018 vai falar sobre a defesa de Lula e fazer um panorama sobre a conjuntura nacional.

Em seguida, é a vez de Guajajara, coordenadora-executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Ela vai debater com a médica Rafaela Pacheco sobre os retrocessos do governo de Jair Bolsonaro no meio-ambiente e na saúde.

Depois será dedicado um bloco para juristas e jornalistas, que vão comentar sobre a Operação Lava Jato e a relação da imprensa com a perseguição travada contra Lula. Nesse momento, entra o governador do Maranhão em cena.

Continue lendo na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.