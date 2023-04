Dino: "há uma ligação óbvia" entre atos terroristas do 8 de janeiro e a violência nas escolas

Ainda segundo Flávio Dino, "é o mesmo ethos, o mesmo paradigma, que é o paradigma da violência, do ódio. E nós precisamos enfrentá-lo na política e no espaço escolar" edit

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou existir uma “ligação óbvia" entre os atos terroristas do dia 8 de janeiro, quando militantes bolsonaristas e de extrema direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, e os atentados e ameças contra escolas registrados em diversos estados do Brasil nas últimas semanas.

“Entre o 8 de janeiro e a violência nas escolas há uma ligação óbvia. É o mesmo ethos, o mesmo paradigma, que é o paradigma da violência, do ódio. E nós precisamos enfrentá-lo na política e no espaço escolar”, disse Dino nesta quarta-feira (19), durante participação em um seminário realizado pelo portal Jota com a banca XVV Advogados de acordo com o UOL.

“Se olharmos bem, o que aconteceu nos últimos anos? Invasão a hospital, campanha antivacina, vacina faz mal, agride médico, agride enfermeiros, agride políticos, agride o professor e agride os alunos. É o mesmo fio condutor, mas há um terrível fio condutor e isso precisa ser enfrentado de modo amplo”, ressaltou.

Ainda segundo Dino, o problema deverá ser enfrentado de "modo amplo". No caso específico da violência em escolas, o ministro destacou a necessidade de uma combinação de inteligência policial associada a uma abordagem pedagógica.

“Hoje, inclusive, realizamos uma operação integrada em cinco Estados porque identificamos um risco, uma articulação de adolescentes e jovens e adultos de cinco estados, mais ou menos, especulando ataques em escolas. Então, temos que usar inteligência policial e a dimensão pedagógica”, afirmou em referência à Operação Escola Segura, deflagrada simultaneamente nesta quarta-feira pela Polícia Civil dos estados de Pernambuco, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.

Na ação, os policiais cumpriram mandados de internação provisória de dez menores de idade, além de mandados de buscas e quebras de sigilo. Os suspeitos são investigados por atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa. Eles estariam planejando os ataques por meio de plataformas digitais.

