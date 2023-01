Dino promete recenseamento de armas no Brasil: 'vamos separar o joio do trigo'

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, usou as redes sociais para afirmar que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá realizar um recenseamento geral das armas em posse de civis no Brasil. “Vamos separar o joio do trigo”, afirmou Dino.

“O novo decreto presidencial suspende novas aquisições de armas de uso restrito; novos CACs; novos clubes de tiro. Reduz armas de uso permitido. E haverá um recenseamento geral de armas existentes no Brasil, visando separar o joio do trigo”, escreveu o ministro nas redes sociais.

A postagem faz referência ao decreto assinado por Lula no domingo (1) que restringe o acesso às armas de fogo e munições, além de suspender o registro de novas armas de uso restrito pelo chamado grupo dos CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores), que havia sido facilitado pela política armamentista do governo Jair Bolsonaro (PL).

O decreto também determina o recadastramento no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), da Polícia Federal, em 60 dias, de todas as armas adquiridas a partir da edição do Decreto n° 9.785, de 2019.

