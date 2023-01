Dino promete responsabilizar e punir financiadores de atos golpistas "como a lei manda"

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino afirmou que haverá punição tanto para os os militantes bolsonaristas e de extrema direita que participam dos atos golpistas e antidemocráticos, como para os financiadores do movimento. “Quem financia atos criminosos será responsabilizado como a lei manda. Já houve decisões judiciais sobre o tema e virão outras", disse o ministro em entrevista à coluna do jornalista Chico Alves, no UOL.

"São grandes estruturas sendo movimentadas há vários meses, visando atos ilegais: fechamento de estradas, bloqueios de distribuidoras de combustíveis, invasão de prédios públicos, ações terroristas com armas e bombas. São grupos cada vez menores, porém cada vez mais extremistas", ressaltou Dino. Ainda segundo o ministro, “as prisões vão continuar e vamos fortalecer iniciativas de descapitalização dos financiadores dos crimes. A democracia tem o dever de se defender contra os que querem destruí-la".

Informações contidas em relatórios dos serviços de inteligência do governo apontam que ao menos 100 ônibus, com cerca de 3,9 mil bolsonaristas e militantes da extrema direita , chegaram a Brasília neste final de semana com o objetivo de retomar neste domingo (8) os protestos de cunho golpista. O ministro disse que poderá acionar a Força Nacional no caso de acontecerem episódios de violência ou terrorismo cometidos pelos extremistas.

Sobre o assunto, Dino ressaltou que “o Ministério da Justiça vai atuar com firmeza para que os poderes constitucionais sejam protegidos ‘e não sejam atropelados por arruaceiros que querem impor sua vontade ditatorial’”.

"É meu dever trabalhar para que a lei prevaleça. É o que tenho feito e seguirei fazendo. Sempre com calma e ponderação, mas sem medo. Omissão, prevaricação, covardia, cumplicidade jamais farão parte do meu cardápio", completou.

