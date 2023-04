Dino sobre os 100 dias: vencemos um golpe e avançamos muito

Outro ponto destacado pelo ministro foi a retomada do controle responsável sobre armas e a ampliação da presença do governo na Amazônia edit

247 - O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), fez nesta segunda-feira (10) um balanço dos 100 primeiros dias do governo Lula. Em suas declarações, o ministro destacou uma série de conquistas e avanços nas áreas de segurança pública, combate ao crime e políticas sociais.

Segundo Flávio Dino, nesses 100 dias sob a liderança do presidente Lula, o país conseguiu vencer uma tentativa de golpe de Estado e combater o crime com dezenas de operações. Ele ressaltou que o governo também apoiou a segurança dos estados, com recursos e ações, além de ter elaborado propostas de legislação contra crimes via internet.

Outro ponto destacado pelo ministro foi a retomada do controle responsável sobre armas e a ampliação da presença do governo na Amazônia, a exemplo das terras Yanomami. Além disso, ele mencionou o lançamento do PRONASCI 2, programa que visa fortalecer a política nacional de segurança pública.

