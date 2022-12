"Diplomação de Lula é quase como uma refundação do Brasil", diz Marco Aurélio Carvalho

Apoie o 247

247 - O advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, disse que a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para a tarde desta segunda-feira (12), em Brasília, será uma espécie de “refundação do Brasil”. O jurista integra a equipe de transição de governo e tem o nome cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República no terceiro mandato de Lula.

“É quase como se o país estivesse sendo refundado. Temos uma tarefa enorme de reconstruir, reconciliar o país, que só uma liderança política com a capacidade do presidente Lula tem condições efetivas de fazer isso, e é o que ele fará a partir de 1 de janeiro. A gente já respira ares de institucionalidade, já dá para perceber, chegando em Brasília, que o clima está diferente”, disse Carvalho.

“Dias melhores virão e já estão chegando, seguramente todos nós vamos fazer parte desse processo. A tarefa não é pequena, o país infelizmente está quebrado, mas o presidente está reunindo uma equipe maravilhosa para dar as respostas que nós estamos esperando", completou.

"Tem uma horda bolsonarista que que ainda dá sustentação a esse governo que já se encerra, inclusive já está fora de todo e qualquer processo político do país. A impressão que a gente tem é que depois da eleição o governo, que já estava mal, acabou. Estava na UTI e foi enterrado. Essa diplomação é mais um caminho para que enfim a gente passe essa página para trás e possa viver outras experiências", ressaltou em seguida.

Acompanhe a cerimônia de diplomação pela TV 247:

