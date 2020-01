Diplomatas experientes temem as consequências da submissão de Ernesto Araújo a Donald Trump na crise do Irã

247 – "A guinada na política externa brasileira, iniciada no início de 2019 com a posse do presidente Jair Bolsonaro, foi acentuada na última sexta-feira, com uma nota divulgada pelo Itamaraty como reação à morte do general Qassem Soleimani, comandante da Guarda Revolucionária do Irã, assassinado no Iraque em um ataque aéreo americano. Em linguagem diplomática, o governo Bolsonaro associou Soleimani ao terrorismo e reforçou sua estratégia de alinhamento a Washington", informa a jornalista Eliane Oliveira, em reportagem publicada no jornal O Globo.

Intitulada “Acontecimentos no Iraque e luta contra o terrorismo”, a nota mostra que o Brasil assumiu o lado americano no conflito entre EUA e Irã, apesar de também afirmar que o paísl está “pronto a participar de esforços internacionais que contribuam para evitar uma escalada de conflitos neste momento”.

"Esse posicionamento é alvo de críticas e motivo de preocupação de funcionários na ativa que estão servindo em países do Oriente Médio. Segundo um diplomata que não quis se identificar, existe o temor de que os postos e consulados brasileiros se tornem alvos da anunciada vingança iraniana", diz a jornalista.