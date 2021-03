Diplomatas ficam desesperados por terem de passar pelo Brasil em voo internacional

247 - Diante da catástrofe sanitária que o Brasil vive diante da pandemia da Covid-19, dois diplomatas estrangeiros ficaram desesperados ao saber que teriam de passar pelo Brasil em escala de voo internacional, segundo o jornalista Jamil Chade nas redes sociais.

“Dois diplomatas estrangeiros me ligaram desesperados. Estão viajando entre América do Sul e Europa e a companhia aérea, de último minuto, avisou que terão de fazer escala no Brasil”, relatou. Segundo o jornalista, isso mostra “o retrato internacional do país”.

O retrato internacional do país



2 diplomatas estrangeiros me ligaram desesperados. Estão viajando entre Am. do Sul e Europa e cia aérea, de último minuto, avisou q terão de fazer escala no Brasil.



Aguardam orientação de sua instituição para saber se podem passar pelo Brasil. March 3, 2021

Recorde de mortes no Brasil

O Brasil vive seu pior momento da pandemia da Covid-19. Relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde divulgado às 18h registra 1.910 por Covid-19 nas últimas 24 horas, fazendo desta quarta o dia mais letal desde o início da pandemia, muito acima da marca registrada ontem. O Ministério da Saúde confirmou o número de mortes.

Os números do Conass informam ainda que o Brasil chegou a 259.271 mil mortos e que tem 10.718.630 milhões de pessoas infectadas com coronavírus. Foram 71.704 mil novos casos no último dia.

Nesta terça, o mesmo Conselho registrou 1.641 mortes em apenas um dia, que havia sido até então o mais letal da pandemia. Pouco depois, o consórcio dos veículos de imprensa divulgou um número ainda maior: 1.726.

