Diplomatas receberam com alívio críticas de ex-chanceleres contra Araújo, diz Jamil Chade

247 - O jornalista Jamil Chade destaca que centenas de diplomatas brasileiros nas embaixadas de todo o mundo ficaram de “alma lavada” com o artigo publicado esta semana, assinado por Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes Ferreira, Celso Amorim, Celso Lafer , Francisco Rezek , José Serra , Rubens Ricupero e Hussein Kalou, no qual são denunciadas “de forma conjunta as violações à Constituição perpetradas pela gestão de Ernesto Araújo” à frente do Itamaraty.

“A publicação da análise e ataque foi recebida com uma mistura de alívio e aplausos. Alívio por explicitar o que muitos, dentro da instituição, pensam. Aplausos por escancarar as violações que se cometem”, destaca o jornalista em sua coluna no UOL.

Segundo ele, “uma das esperanças é de que a carta deixe Araújo ainda mais vulnerável, num ambiente no qual ele sofre para conquistar o respeito até mesmo de seus subalternos”. “Araújo, desde seus primeiros atos, criou uma legião de desafetos nas bases de seu corpo diplomáticos. As críticas de parte importante do Itamaraty contra o chefe ocorrem de maneira discreta. Mas são contundentes”, afirma Chade.

“Vingativo, o atual gestor do ministério passou a adotar uma orientação profundamente ideológica, sem qualquer relação com o interesse nacional. O temor, entre muitos, é de que um sistema de controle e monitoramento tenha sido estabelecido”, observa.

“Mas, para a grande maioria dos diplomatas, o maior problema não é pessoal. Mas sim o desmonte de tudo o que aprenderam sobre as tradições diplomáticas nacionais, do capital político do país no mundo, os ataques contra a Constituição e a deterioração do relacionamento com o mundo”, completa.

