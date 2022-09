Dira Paes: Lula é um farol para cultura brasileira e será eleito presidente

Apoie o 247

247 - A atriz Dira Paes participou remotamente de um ato de artistas em prol da cultura em apoio a Lula na manhã desta quinta-feira (1) no Teatro da Paz, em Belém.

A atriz declarou voto no petista e destacou o legado de Lula na área da cultura: “Lula sempre foi um farol para cultura brasileira, ao longo de seu mandato tivemos um maior contato com os artistas e com a diversidade brasileira, através das suas políticas públicas”.

A artista não tem dúvidas de que ele será eleito presidente: “você vai ser o presidente do Brasil e dá uma aula todos esses anos. Lhe admiro profundamente”.

