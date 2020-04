Dirceu: Ciro pode não me incluir, mas eu o incluo numa proposta de esquerda contra Bolsonaro

O ex-ministro foi questionado se contava com o também ex-ministro Ciro Gomes para compor uma frente de esquerda de oposição a Jair Bolsonaro. “As lideranças são forjadas durante 30, 40 anos, e nós não podemos excluir ninguém. São lideranças importantíssimas”, afirmou. Assista na TV 247 edit

247 - Em entrevista à TV 247, o ex-ministro José Dirceu afirmou que conta com o também ex-ministro Ciro Gomes para compor uma frente de esquerda de oposição a Jair Bolsonaro, bem como para a construção de um projeto de País elaborado pela esquerda.

“Eu incluo o PDT e o Ciro no centro-esquerda, na esquerda, nos partidos que são oposição ao Bolsonaro e podem construir uma proposta alternativa, democrática, de esquerda ao Brasil. Evidente que o incluo, pode ser que ele não me inclua, mas eu o incluo”, disse.

Ele ressaltou que todas as lideranças são importantes e que não se pode excluir ninguém neste momento. “Ciro foi, se não me engano, deputado estadual, federal, ministro, prefeito, governador. As lideranças são forjadas durante 30, 40 anos, e nós não podemos excluir ninguém. São lideranças importantíssimas. Ele pode nos excluir, mas eu não farei isso, não vou dar essa reciprocidade”.

José Dirceu também falou que a esquerda ainda tem força, mas que está passando por um momento difícil. Para exemplificar sua visão, o ex-ministro lembrou que, em 2018, Haddad e Ciro, juntos, conseguiram 44% dos votos nas urnas. Na eleição de 1989, este número só é alcançado se juntar o desempenho de Mário Covas, Lula, Leonel Brizola e Ulysses Guimarães.

