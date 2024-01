Dirceu cobra responsabilização de militares por atos golpistas

Apoie o 247

247 - O ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente do PT, José Dirceu, considera que os comandantes das Forças Armadas incentivaram os atos golpistas ao se calarem diante das manifestações em frente aos quartéis-generais que pediam intervenção militar e a destituição do presidente Lula.

“A verdade histórica é que se pregou e se tentou um golpe de Estado sob a inspiração e direção de Jair Bolsonaro. Todos os responsáveis, independentemente de sua origem e status, devem ser processados. E, os que forem condenados, devem ser impedidos de participar da vida política do país”, defende José Dirceu, em coluna publicada no portal Congresso em Foco.

